Incendio ospedale Tivoli: Droghei (Pd), notte terribile., mi stringo a dolore familiari vittime

- "Una notte terribile per Tivoli. Mi stringo attorno al dolore dei parenti delle vittime che hanno perso la vita nell'incendio ed esprimo vicinanza e solidarietà ai pazienti che sono stati evacuati dall'ospedale. Un ringraziamento ai vigli del fuoco e a tutto il personale sanitario che è stato richiamato e ha lavorato incessantemente tutta la notte per prestare i primi soccorsi. Un abbraccio a tutta la comunità di Tivoli colpita da questo dramma con la speranza che, al più presto, si accertino le cause di questo terribile . incendio". Lo scrive in una nota Emanuela Droghei, consigliera regionale Pd del Lazio. (Rer)