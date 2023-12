Incendio ospedale Tivoli: cordoglio delegata Città metropolitana Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profondo dolore e tutta la mia vicinanza ai familiari delle vittime e ai feriti dell'orribile incendio sviluppatosi questa notte nell'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli". Lo dichiara la consigliera delegata al Bilancio e Patrimonio della Città metropolitana di Roma Cristina Michetelli. "Attendiamo di conoscere la dinamica e le cause di questa tragedia per comprendere appieno quanto accaduto. Nel frattempo un ringraziamento sentito a chi ha prestato i soccorsi e a tutti gli operatori che si sono prodigati per mettere in sicurezza gli altri pazienti. Seguiremo con attenzione i prossimi sviluppi della vicenda", conclude Michetelli. (Com)