Clima: ministro Energia Babayev, Azerbaigian pronto a ospitare Cop29

- Esiste un consenso generale sul fatto che l'Azerbaigian dovrebbe ospitare il prossimo vertice sul clima delle Nazioni Unite, la Cop29. Lo ha affermato il ministro dell'Ecologia azerbaigiano, Mukhtar Babayev. "Sono lieto di annunciare che esiste un consenso generale sulla candidatura dell'Azerbaigian ad ospitare la Cop29", ha detto il ministro al vertice Cop28 in corso a Dubai. "Siamo molto grati a tutti i Paesi, in particolare al gruppo dell'Europa orientale e agli Emirati Arabi Uniti che ospitano il vertice Cop28, per il loro sostegno", ha commentato Babayev. (Res)