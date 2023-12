Filippine: governo denuncia azioni "aggressive" di Pechino nel Mar cinese meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine ha invitato la Cina a frenare le "azioni aggressive" sferrate nel Mar cinese meridionale nei confronti di imbarcazioni civili. In una nota, Manila censura l'uso di cannoni ad acqua, effettuato almeno otto volte nella giornata di sabato, verso navi filippine impegnate nel rifornimento di carburante e cibo per una flotta di pescherecci, con danni ai sistemi di navigazione e comunicazione. "Impedire la distribuzione di aiuti non è solo illegale ma anche disumano", recita la nota. I fatti si sono svolti presso la secca di Scarborough, zona da tempo oggetto di una contesa di sovranità tra i due Paesi. (Mec)