Mimit: Urso da domani in missione in Giappone, focus su investimenti, microelettronica e G7 (2)

24 luglio 2021

- Sul piano strettamente bilaterale - continua la nota - il focus è sulla promozione di investimenti privati e di progetti di ricerca industriale, in particolare nel settore della microelettronica, sulla base del piano nazionale italiano che ha aumentato la propria dotazione di altri 1,3 miliardi nella legge di Bilancio in corso di approvazione e di altri 550 milioni con il decreto Asset strategici. Ai meeting parteciperanno oltre duecento imprese giapponesi. Nella sua visita a Tokyo, Urso incontrerà il ministro dell’Economia, Commercio e Industria giapponese, Yasutoshi Nishimura, con lo scopo di avviare un dialogo strategico volto a promuovere gli investimenti tra i Paesi, le collaborazioni tra imprese e startup e la cooperazione in settori prioritari (semiconduttori, biotech, energia, mobilità), anche attraverso progetti di ricerca industriale; il ministro per gli Affari interni e le Comunicazioni, Junji Suzuki, con il quale proseguirà il dialogo sui temi trattati in occasione della riunione ministeriale G7 su tecnologia digitale; il ministro responsabile per le Politiche spaziali e Innovazione, Sanae Takaichi, su collaborazioni scientifiche e industriali nel settore dello spazio e dell’aerospazio; il ministro responsabile per l’Innovazione e le Riforme digitali, Taro Kono, per un dialogo sui temi della sicurezza delle reti a livello globale. Il ministro Urso - conclude la nota - incontrerà inoltre i vertici di alcune grandi aziende e istituzioni finanziarie nipponiche, come il Ceo di Sony, Terushi Shimizu, e una delegazione della più grande banca giapponese, Mufg. (Com)