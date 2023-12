Incendio ospedale Tivoli: D'Amato (Azione), tragedia enorme, cordoglio per vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incendio all'ospedale di Tivoli lascia attoniti, una tragedia enorme. Questo è il momento di esprimere cordoglio per le vittime e la vicinanza ai famigliari e un sincero ringraziamento al personale sanitario, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine che con professionalità e spirito di servizio hanno affrontato una notte terribile". Lo dichiara il consigliere della Regione Lazio e responsabile welfare di Azione, Alessio D'Amato. "Poi verrà il momento di capire le cause di questa tragedia e le responsabilità. Conosco bene cosa significa affrontare una notte così, il buio, l'odore acre del fumo che arriva in gola, l'ansia per i pazienti da trasferire - aggiunge D'Amato -. Affrontammo l'incendio dell'ospedale Villa San Pietro a Roma e la sua completa evacuazione senza nessun ferito grave e con l'incolumità di tutti i pazienti, in quel caso molte partorienti e neonati. Mi stringo attorno alla comunità di Tivoli e a tutti gli operatori sanitari".(Rer)