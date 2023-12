Ue: Lupi, passi avanti su revisione Patto Stabilità positivi per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Per il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, "i passi avanti sulla revisione del Patto di stabilità sono positivi per l’Italia e sono frutto del buon lavoro del governo. Dobbiamo rilanciare la crescite e finanziare lo sviluppo - prosegue il parlamentare -, per costruire un’Europa più forte e meno burocratica, che si lasci alle spalle le stagioni della stagnazione". (Rin)