Bielorussia: al via oggi viaggio di Lukashenko in diversi Paesi dell'Africa

- Prende il via oggi il viaggio del leader bielorusso Aleksander Lukashenko in diversi Paesi dell'Africa. La visita ha lo scopo di stabilire forti legami e intensificare la cooperazione in tutti i settori reciprocamente vantaggiosi con i Paesi africani, ha aggiunto l'ufficio di Lukashenko, senza specificare però le nazioni che verranno toccate durante il viaggio. A novembre, il presidente della Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha confermato di aver invitato Lukashenko a visitare il Paese, come ha riferito l'agenzia di stampa "Belta". (Rum)