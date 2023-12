Legge Bilancio: Damiani (FI), più risorse per riconoscere ruolo Forze ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli emendamenti presentati dal governo alla legge di Bilancio, "non possiamo che accogliere con particolare soddisfazione quello che prevede 100 milioni di euro in più per il comparto Sicurezza-Difesa. Risorse che, in aggiunta a quelle già previste per il rinnovo dei contratti pubblici, ci permetteranno di migliorare i trattamenti pensionistici e le tutele sanitarie del personale in divisa nonché di dare efficacia al sacrosanto principio della specificità, per riconoscere il particolare, delicato e rischioso lavoro svolto dalle Forze dell'ordine a difesa della comunità. Ancora una volta, il governo di centrodestra si conferma capace di dare risposte concrete al Paese". Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione bilancio, Dario Damiani, relatore della manovra economico-finanziaria. (Rin)