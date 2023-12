Incendio ospedale Tivoli: il cordoglio della Città metropolitana di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sconvolti per la tragedia che ha causato vittime all'Ospedale San Giovanni di Tivoli. La Città metropolitana di Roma si stringe al dolore delle famiglie e ringrazia i soccorritori che sono stati impegnati tutta la notte per evacuare centinaia di pazienti dai reparti coinvolti dalle fiamme". Lo dichiara in una nota Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città metropolitana di Roma. "Prima di capire la dinamica e la causa dell'incendio, la Città metropolitana di Roma è a disposizione per ogni eventuale esigenza e per mettere a disposizione il personale per gli aiuti - aggiunge Sanna -. Il nostro distaccamento della Polizia Locale di Tivoli si è resa disponibile, con due pattuglie, che si sono rese disponibili a fornire ausilio alle attività di soccorso, assieme alle altre forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco che sono stati impegnati in un lavoro molto delicato e impegnativo", conclude.(Com)