Ue: Calenda, su Patto stabilità Meloni deve decidere, europeista o sovranista

19 luglio 2021

- "Il Patto di stabilità disciplina di quanto dobbiamo ridurre il nostro debito. Se la proposta è troppo rigida, come quella tedesca, non funziona e quindi bisogna rigettarla. Ma per rigettarla efficacemente bisogna allearsi con la Francia, con la Spagna, non con Orban. Quindi la Meloni deve decidere: europeista o sovranista". Lo afferma il segretario di Azione, Carlo Calenda. (Rin)