Difesa: Rauti a Milano il 10 dicembre con alpini per commemorazione caduti

22 luglio 2021

- Domenica 10 dicembre il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, parteciperà a Milano - in rappresentanza del ministro della Difesa Crosetto - al programma di commemorazione degli alpini e di tutti i soldati caduti in guerra e in pace, organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini. Come riferisce una nota, dopo l'alzabandiera verrà celebrata la Santa Messa nel Duomo ed a seguire, si terranno in Piazza Duomo, gli interventi delle Autorità presenti e dei rappresentanti degli Alpini in armi e in congedo. Le celebrazioni termineranno con la deposizione della corona di fiori in onore dei Caduti, al Sacrario di Largo Gemelli. (Res)