Reddito cittadinanza: Schifone (Fd'I), risorse pubbliche scialacquate senza ritegno

- Il reddito di cittadinanza, "misura di bandiera dei Cinque stelle, che doveva, a loro dire, essere strumento di politica attiva del lavoro, è stato un totale fallimento. La conferma arriva oggi dall'Inps che evidenzia come a fronte di una spesa di 34 miliardi di euro dal 2019, i contratti attivati siano stati solo 1.500. Risorse pubbliche scialacquate senza ritegno, utilizzate per dare risposte inadeguate alla crisi occupazionale, che non hanno fatto altro che alimentare la giostra del bieco assistenzialismo. Un cortocircuito a cui il governo Meloni ha finalmente tolto la corrente". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Marta Schifone, capogruppo in commissione Lavoro alla Camera. (Rin)