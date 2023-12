Sicurezza: Tripodi, Forza Italia sempre a sostegno del comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Uno Stato che non protegge i suoi cittadini non ha diritto di definirsi responsabile era il criterio ispiratore del pacchetto Sicurezza voluto dal nostro presidente Berlusconi nel 2009. Ma sulla sicurezza, Forza Italia ha sempre fatto in ogni governo la sua parte e così anche ora, nella legge di Stabilità, sono previsti ulteriori interventi per il comparto Sicurezza-Difesa e per il soccorso pubblico". E' quanto dichiara, in una nota, il sottosegretario di Stato agli Esteri, Maria Tripodi, di Forza Italia. "Circa 100 milioni che andranno a sostenere le misure annunciate ai rappresentanti di Forze armate e delle Forze di Polizia - continua l'esponente dell'esecutivo -. Fatti concreti che continuano ad onorare l'impegno preso con il Paese fin dal primo momento della nascita di Forza Italia. L'importanza di un sostegno vero e concreto agli uomini e alle donne che ogni giorno vigilano sulla tranquillità e la sicurezza dei nostri cittadini, del territorio e dei suoi confini, non può essere messo in secondo piano soprattutto in questo momento in cui la sicurezza mondiale è particolarmente delicata". (Com)