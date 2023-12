Messico: abitanti di villaggio rispondono ad attacco di banda armata, almeno 14 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 14 persone sono morte nella serata di venerdì, la notte in Italia, in una località nel centro del Messico, a seguito di scontri tra la popolazione civile e membri di una banda armata. Negli scontri, fanno sapere le autorità dello Stato di Messico, nel centro del Paese, "ha perso la vita un gruppo di undici persone, presumibilmente legare ad attività criminali, e altri tre abitanti" del comune di Texcaltitlan. Secondo i media locali, le morti sarebbero seguite a un tentativo di estorsione portato avanti da membri della banda nota come la Familia Michoacana. In un articolo dal titolo "Si fanno giustizia da soli", il quotidiano "Milenio" pubblica il video dei violenti scontri, con uomini armati che fronteggiano un folto gruppo di abitanti attrezzati a loro volta con machete ed altre armi da taglio. (Mec)