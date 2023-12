Imprese: Snam inclusa in Dow Jones Sustainability World Index

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam è stata inclusa per la quattordicesima volta nel Dow Jones Sustainability World Index di S&P, tra i più importanti indici borsistici a livello mondiale per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese. Lo riferisce un comunicato stampa. L'inserimento nell'indice è un riconoscimento della centralità dei fattori Esg nella strategia dell'azienda, del suo impegno nella promozione di iniziative e nella definizione di obiettivi e della sua trasparenza nella divulgazione di dati e informazioni. L'impegno della società rispetto alle tematiche Esg (Ambiente, Sociale, Governance) è monitorato anche attraverso una Scorecard, strumento elaborato per fornire la massima trasparenza sui principali aspetti legati alla sostenibilità e per valutare la performance del gruppo rispetto ad alcuni ambiziosi target definiti per i prossimi anni. Snam, oltre al Dow Jones Sustainability World Index, è presente anche in altri rilevanti indici globali di sostenibilità, tra cui FTSE4Good, CDP, ECPI, MSCI, Vigeo ed Ethibel, oltre ad Oekom-ISS e allo United Nations Global Compact 100. (Com)