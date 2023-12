Natale: Coldiretti-Ixè, cesti tipici sotto l'albero in quattro case su dieci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il boom dei regali utili in quasi quattro case su dieci (37 per cento) trovano spazio sotto l'albero i cesti enogastronomici anno con una varietà di scelta per tutti i gusti e per tutte le tasche, dal patriottico al low cost, dal beauty al lusso, senza dimenticare la solidarietà e il fai da te E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti-Ixè diffusa al Villaggio di Natale della Coldiretti a Napoli, in piazza Municipio, dove è stato allestito il primo salone dei cesti natalizi, con le varietà più gettonate da mettere sotto l'albero nel più grande mercatino delle feste d'Italia dove acquistare curiose specialità a chilometro zero da tutte le Regioni da regalare o per imbandire le tavole ma anche per sostenere iniziative di solidarietà per le famiglie bisognose. Un successo - spiega Coldiretti in una nota - spinto dalla tendenza al regalo utile, magari da usare subito per imbandire le tavole delle feste proprie o di per parenti e amici. I cesti più gettonati sono comunque quelli tradizionali dove accanto agli immancabili spumante e panettone non possono mancare le lenticchie, l'olio extravergine di oliva e il cotechino e lo zampone. Quest'anno la spesa media per i cesti di Natale sarà di 53 euro, secondo Coldiretti-Ixè, seppur con notevoli differenze tra le famiglie. Se un 21 per cento si conterrà sotto i 30 euro, un altro 38 per cento si orienterà tra 30 e 50 euro, un 32 per cento si spingerà fino a 100 euro e una minoranza del 6 per cento andrà anche oltre. La tendenza è però verso la personalizzazione con cesti fai da te a tema con i prezzi che variano notevolmente, ma normalmente oscillano da un minimo di 20 euro sino a superare i 200 euro per quello con specialità più ricercate ed esclusive. (segue) (Com)