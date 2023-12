Natale: Coldiretti-Ixè, cesti tipici sotto l'albero in quattro case su dieci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la cucina italiana candidata a divenire patrimonio dell'Unesco arriva anche il primo cesto dedicato ai riconoscimenti ottenuti dall'Italia - prosegue Coldiretti -, dal tartufo bianco di Alba al passito di Pantelleria, dai vini delle colline piemontesi delle Langhe, del Roero e del Monferrato ai formaggi della transumanza, fino ai prodotti tipici della dieta mediterranea, a partire da olio extravergine d'oliva e pasta. Per chi sfida la crisi c'è il cesto di lusso che può mettere in bella mostra una bottiglia di spumante con gli Swarovsky da collezione oppure una di pregiato aceto balsamico di Modena stravecchio, o ancora un tartufo bianco o una confezione di zafferano made in Italy, mentre per chi punta sulla sobrietà c'è il cesto low cost con prodotti semplici della campagna, dalla farina per polenta, ma anche la frutta di stagione made in Italy. Non solo cibo, però. Per i più vanitosi, quello più adatto è il cesto dell'agricosmesi, sia per lui che per lei, che spazia dal dopobarba alla calendula e proteine della seta allo shampoo e docciaschiuma all'extravergine, fino al tonico e alla maschera viso alla bava di lumaca. I più attenti agli altri invece possono optare per un cesto sociale dove protagonisti sono i prodotti realizzati da comunità di recupero, centri di assistenza per disabili o ex detenuti mentre l'affermarsi di una nuova sensibilità green ha fatto aumentare l'offerta di cesti a chilometri zero con i prodotti locali e biologici acquistati nei mercati di Campagna amica dove è possibile partecipare all'iniziativa della Coldiretti la spesa sospesa per donare prodotti alimentari alle famiglie più bisognose che potranno portare in tavola generi alimentare made in Italy, di qualità e a chilometro zero consegnate in accordo con i Comuni e le parrocchie. (segue) (Com)