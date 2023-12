Natale: Coldiretti-Ixè, cesti tipici sotto l'albero in quattro case su dieci (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia ci sono 3,1 milioni di persone che anche a Natale sono costrette a chiedere aiuto per mangiare con la consegna di pacchi alimentari in dono o nelle mense di carità", afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, su dati del rapporto del Fondo per l'aiuto europeo agli indigenti (Fead). "Con la spesa sospesa - aggiunge Prandini - abbiamo raccolto oltre 10 milioni di chili di frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100 per cento italiani, di alta qualità per dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione". (Com)