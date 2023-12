Imprese: Generali, AM Best conferma il rating FSR a “A”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AM Best ha confermato il rating sulla solidità finanziaria di Generali (Financial Strength Rating - FSR) a “A” (Eccellente) e il rating di credito dell’emittente a lungo termine (Long-Term ICR) a “a+”. L’outlook è stabile. Come riferisce un comunicato stampa, i giudizi riflettono il forte risultato operativo di Generali, guidata dalla solida performance tecnica. L’ottimo profilo di business del Gruppo è supportato da posizioni di leadership nei mercati di riferimento. Generali dispone di una solida presenza geografica, rafforzata da un eccellente accesso ai mercati grazie alla sua rete proprietaria e alla strategia di distribuzione multicanale. (Com)