Cina: a novembre inflazione in calo dello 0,5 per cento su anno

- A novembre, l'indice dei prezzi al consumo in Cina è calato dello 0,5 per cento su base annua, il decremento più alto da novembre 2020, e dello 0,3 per cento su mese. Lo riferisce l'ufficio nazionale di statistica (Nbs), denunciando il calo soprattutto al raffreddamento dei prezzi di cibo e prodotti energetici. I prezzi dei prodotti alimentari sono calati del 4,2 per cento su anno (-31,8 per cento i soli prezzi della carne d maiale), ance se il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali, è aumentato dello 0,6 per cento su anno, rimanendo invariato su mese. (Cip)