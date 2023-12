Medio Oriente: fonti stampa, almeno 23 morti in bombardamenti Israele nel sud di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono proseguiti nella notte e nelle prime ore di questa mattina gli attacchi delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dall'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", un numero non precisato di persone è rimasto ferito in un bombardamento israeliano nella città di Deir el Balah, nel centro di Gaza. Nel sud della Striscia, inoltre, gli attacchi si sono intensificati. A Rafah, sono morte oltre dieci persone, mentre a Khan Younis altre 13 sono rimaste uccise in presunti bombardamenti delle Idf. Secondo quanto reso noto da "Al Jazeera", i veicoli militari israeliani hanno continuato a spingersi verso il centro di Khan Younis, avvicinandosi molto all'ospedale Nasser. (Res)