Ucraina: Zelenska, corriamo "pericolo mortale" senza sostegno finanziario dell'Occidente

- Gli ucraini corrono un “pericolo mortale” se i Paesi occidentali non assicureranno sostegno finanziario a Kiev. Lo ha affermato Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista all'emittente britannica "Bbc", spiegando che "se il mondo si stanca, ci lasceranno semplicemente morire". "Abbiamo davvero bisogno di aiuto. In parole semplici, non possiamo stancarci di questa situazione, perché se lo facciamo, moriamo", ha osservato Zelenska, commentando la possibilità di una sospensione degli aiuti da parte degli Stati Uniti. "Ci fa molto male vedere i segnali che l'appassionata disponibilità a sostenerci potrebbe affievolirsi", ha spiegato la first lady, secondo cui per l'Ucraina "è una questione vitale". (Rel)