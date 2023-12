Giustizia: Costa (Azione), decreto per rientro in servizio fuori ruolo contro scoperture organici antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte all'appello dei magistrati Antimafia sulle scoperture di organico, soprattutto tra i pubblici ministeri, di fronte alle parole de vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Pinelli, che parla di carenza di 1.700 toghe, il governo, che fa decreti su tutto, dovrebbe farne uno di due righe: 'Dal 1 gennaio 2024 rientrano in servizio nei Tribunali tutti i magistrati fuori ruolo senza alcuna eccezione'". Lo afferma Enrico Costa, deputato di Azione, che aggiunge: "Purtroppo non lo faranno mai, non perché non riconoscano l'emergenza, ma perché lo sapete da chi è composto l'ufficio legislativo del ministero della giustizia da cui dovrebbe uscire il testo? Al 99 per cento da magistrati fuori ruolo, che oltre allo stipendio percepiscono l'indennità di diretta collaborazione e di tornare nei Tribunali non hanno nessuna intenzione. Potrebbe scriverlo direttamente Nordio, che ha detto che sarebbero sufficienti 20 magistrati fuori ruolo in luogo degli attuali 200. Sarebbe un segnale molto apprezzato". (Rin)