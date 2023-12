Patto stabilità: Tajani, "voglio essere ottimista" su risultati ottenuti a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Patto di stabilità e crescita “voglio essere ottimista”, perché a Bruxelles “sono stati raggiunti risultati positivi” per il governo e per gli italiani. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a “Radio24”. “Come governo ci siamo sempre impegnati sulla crescita” e non su un approccio rigorista, perché posizioni intransigenti “come quella dei liberali tedeschi” avrebbero un esito negativo, ha spiegato Tajani. “Mi auguro si possa raggiungere prima della fine dell’anno un accordo” per avere un Patto di stabilità e crescita “diverso” da quello che “ha creato problemi in Europa”.(Res)