- Le vendite di Volvo sono cresciute dell'8 per cento a novembre su base annua. Lo ha reso noto il gruppo dell'automotive di base in Svezia, spiegando che in Europa la vendita di veicoli ibridi e di quelli solo a elettricità è stata superiore al 50 per cento del totale. Nel mese di novembre, le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 26 per cento, in Cina del 21 per cento e in Europa del 2 per cento. (Sts)