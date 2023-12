© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Slovacchia è sceso al 5,9 per cento nel terzo trimestre del 2023. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica (Su). Il numero assoluto dei senza lavoro in relazione alla popolazione attiva è inferiore a 163 mila unità. Il tasso è diminuito dello 0,2 per cento anno su anno, il nono calo di fila. (Vap)