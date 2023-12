Business news: Grecia, tre bandi da 246 milioni di euro per potenziare meccanismo protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre gare d’appalto dal valore totale di 246 milioni di euro sono state lanciate in Grecia con l’obiettivo di potenziare il meccanismo di protezione civile. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. A lanciare i bandi è stato il Fondo per lo sviluppo patrimoniale della Repubblica ellenica per conto del ministero della Crisi climatica e della Protezione civile. Le tre gare d’appalto riguardano la fornitura di 25 aerei anfibi monomotore antincendio per i complessi insulari, l’acquisto di 740 autopompe e altri mezzi di intervento per i vigili del fuoco e l’acquisto di ulteriori mezzi antincendio per i centri di Protezione civili regionali e locali, nonché per le organizzazioni di volontariato. (Gra)