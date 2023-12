Business news: Spagna, Abertis acquisisce da Ubs autostrada A-12 in Navarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abertis, concessionario autostradale di proprietà di Acs e Mundys, ha siglato con il fondo di infrastrutture di Ubs un accordo per acquisire la società concessionaria dell'Autovia del Camino. Lo ha riferito il quotidiano "El Economista". Autovia del Camino gestisce l'autostrada A-12 che collega Pamplona e Logrono in Spagna. La transazione è in attesa dell'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza. Si tratta della prima acquisizione di Abertis da oltre un decennio a questa parte in Spagna, un mercato che dal 2019 sta perdendo peso per l'azienda a causa della reversibilità di diverse strade a pedaggio alla scadenza dei contratti di concessione e dell'assenza di nuovi progetti. L'Autovia del Camino-A-12, lunga 72 chilometri, collega la Navarra con l'Alta Valle dell'Ebro. (Spm)