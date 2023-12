© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre la produzione industriale della Francia è calata dello 0,3 per cento dopo il -0,6 per cento di settembre. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Tra agosto e ottobre il dato è aumentato dello 0,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Sempre due mesi fa, la produzione manifatturiera è aumentata dello 0,1 per cento dopo il -0,6 di settembre. (Frp)