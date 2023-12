Business news: tassi di interesse sui mutui in Estonia, Lettonia e Lituania superiori ad area euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di interesse medio sui mutui per la casa nell'area euro era del 3,91 per cento a ottobre, ma il dato per i Paesi baltici è superiore. Nello stesso mese, il tasso in Estonia era del 5,84 per cento, del 5,94 in Lettonia e del 5,89 in Lituania, come segnalato dalla Banca centrale estone (Eesti Pank), secondo i cui economisti nella regione si utilizzano soprattutto i prestiti legati all'Euribor. Tra gli altri Paesi con i tassi di interesse più alti figurano Cipro con il 5,03 per cento, il Portogallo con il 4,51, la Grecia con il 4,58 e il Lussemburgo con il 4,18. (Sts)