Incendio ospedale Tivoli: procura apre inchiesta

- La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine sull'incendio divampato questa notte all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, in provincia di Roma e nel quale sono morte 4 persone. Si tratta di due uomini e due donne, tutti pazienti della struttura. La struttura, che al momento del rogo conteneva 134 persone, è stata evacuata dai vigili del fuoco, anche con l'ausilio delle autoscale. Le fiamme sono state spente e le persone evacuate. Trasferite poi prima in una palestra adiacente e, subito dopo, in altri ospedali. Sul posto anche cinque pattuglie dei carabinieri e la polizia.(Rer)