- La procura di Tivoli ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso dei 4 anziani morti questa notte nell'incendio divampato nell'ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia, i carabinieri di Tivoli che hanno dato un importante contributo soprattutto nella prima fase di evacuazione degli allettati e nella messa in sicurezza di sacche di sangue per emergenze. (Rer)