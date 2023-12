Sardegna: appello Confartigianato, per Natale aquistiamo locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acquistiamo Locale. E’ questo il nome della campagna lanciata da Confartigianato Imprese Sardegna per supportare e rilanciare la forza delle 34mila imprese artigiane sarde anche nel periodo natalizio. Le locandine con il cuore, lo slogan “Abbiamo a cuore il nostro territorio” e l’hastag #acquistiamolocale, verranno esposte dalle aziende artigiane dell’Isola all’ingresso dei loro laboratori e delle loro attività, come simbolo comune di unità, forza e ripartenza. Il messaggio che l’Associazione Artigiana vuole lanciare ai cittadini (“Questo è il tempo di acquistare i prodotti locali”) è, infatti, quello di comprare nelle imprese e negozi sotto casa perché è comodo, conveniente ed è un sostegno concreto all'economia del territorio locale e regionale. Quindi un invito a regalare e a regalarsi doni che esprimono il valore artigiano Made in Sardegna, la cultura imprenditoriale sarda, il gusto per il bello, il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori dell’Isola. (segue) (Rsc)