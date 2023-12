Sardegna: appello Confartigianato, per Natale aquistiamo locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Acquistiamo locale è un modo per valorizzare il lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra imprenditori e cittadini nelle comunità – commenta Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – il simbolo dell’iniziativa, che vale 12 mesi l’anno e non soltanto sotto Natale è un cuore perché Confartigianato in Sardegna ha a cuore la crescita e lo sviluppo delle imprese artigiane, micro, piccole e medie, dei lavoratori e dei territori”. “Queste attività economiche – continua la presidente - rimangono, in ogni loro declinazione, la spina dorsale del sistema delle famiglie anche in tutta l’Isola. In un momento di crisi, dobbiamo fare rete e aiutarci l’uno con l’altro, cittadini con imprese, perché alla ripresa dobbiamo collaborare tutti; lo fanno gli artigiani, cercando di mantenere un’offerta di qualità a prezzi il più possibili contenuti, deve farlo la politica locale, pensando a misure di sostegno, devono farlo anche i cittadini, riscoprendo il piacere e la convenienza di comprare nel negozio sotto casa”. (segue) (Rsc)