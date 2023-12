Sardegna: appello Confartigianato, per Natale aquistiamo locale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confartigianato Sardegna rileva come spesso sfuggano il valore aggiunto del rapporto diretto, che aiuta nella scelta e guida nell'acquisto, la possibilità di trovare quello che si cerca senza muoversi con l'auto, senza quindi affrontare una spesa aggiuntiva, e soprattutto l'opportunità di far muovere l'economia dei quartieri e dei piccoli centri. “L’impresa e negozio di prossimità, rappresentano il caposaldo dell'economia locale - ricorda Daniele Serra, segretario Regionale di Confartigianato Sardegna - comprare locale significa scegliere di crescere tutti insieme, partecipare, stimolare anche le amministrazioni a fare la loro parte”. “Scegliere prodotti e servizi realizzati da imprese artigiane e micro piccole imprese locali vuol dire sostenere non solo l’imprenditore, i suoi dipendenti e le rispettive famiglie – conclude Serra - ma anche contribuire alla trasmissione della cultura incorporata nel sapere artigiano nonché al benessere della comunità, garantendo sia la remunerazione del lavoro e dei fattori produttivi locali che il gettito fiscale necessario per sostenere il sistema di welfare”. (Rsc)