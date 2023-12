Guatemala: procura chiede annullamento elezioni, presidente eletto denuncia "assurdo colpo di Stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale del Guatemala ha ordinato l'annullamento delle elezioni generali che hanno decretato, tra giugno e agosto, la vittoria del socialdemocratico, Bernardo Arevalo de Leon. In una conferenza stampa coordinata dal segretario della procura Angel Pineda, sanzionato dagli Stati Uniti con accuse di corruzione, sono stati presentate le prove di illeciti che sarebbero stati compiuti tanto da Arevalo, quanto dal Tribunale supremo elettorale (Tse). Arevalo, che dovrebbe insediarsi per un mandato quadriennale il prossimo 14 gennaio, ha parlato di un "colpo di Stato assurdo, ridicolo e perverso", mentre la presidente del Tse, Blanca Alfaro, ha difeso come regolare l'esito del voto. Condanne alle iniziative della procura sono arrivate - tra gli altri - dagli Stati Uniti, dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa) e dall'Unione Europea. (segue) (Mec)