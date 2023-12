Guatemala: procura chiede annullamento elezioni, presidente eletto denuncia "assurdo colpo di Stato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura, che da mesi muove contro gli altri poteri dello Stato per chiedere l'invalidazione delle elezioni, ha denunciato anomalie nelle procedure di "chiusura dello scrutinio", che non sarebbero state avallate dal plenum del Tse, rendendo "nulla" la trasmissione dei risultati. La pubblica accusa ha quindi sgranato i risultati del fascicolo aperto per nei confronti di Arevalo per presunte irregolarità nella formazione del Movimento Semilla, il partito con cui ha vinto le elezioni, e per un caso di riciclaggio del denaro sporco dell'equivalente di circa 40mila dollari. Nello specifico, si parla di "illegalità" per 8mila nomi di iscritti denunciati come inesistenti, non corrispondenti ai documenti di identità, o deceduti al momento della firma. Una quota pari al 32 per cento del totale. Dando seguito a questo primo fascicolo, la procura rivendica i risultati di un secondo filone, secondo cui Semilla avrebbe omesso le entrate e le uscite finanziarie, così come prescritto dalla legge elettorale. Tutti atti per cui la procura chiede che siano aperti relativi processi, sollecitando anche il ritiro dell'immunità ad Arevalo e alla vice presidente eletta, Karin Herrera. (segue) (Mec)