Guatemala: procura chiede annullamento elezioni, presidente eletto denuncia "assurdo colpo di Stato" (3)

- In una conferenza stampa convocata nell'immediato, la presidente del Tse, Alfaro, ha confermato come "validi, ufficiali e inalterabili", tale che il mancato insediamento di Arevalo ed Herrera, significherebbe la "rottura dell'ordine costituzionale". Il tribunale, ha rimarcato, ha già trasmesso le credenziali al binomio presidenziale e "non avrebbe nessuna facoltà di rimuoverle a meno che non intervenga una sentenza della Corte Costituzionale". Il pubblico ministero, ha precisato Alfaro, ha "ovviamente il diritto di procedere a indagini", ma queste non sono di per sé una sentenza, per la quale occorre un processo che potrebbe durare anche molti anni. A inizio mese, il Congresso aveva tolto a quattro magistrati del Tse l'immunità, esponendoli a un possibile arresto nell'ambito di indagini aperte per irregolarità nell'acquisto degli apparecchi di trasmissione dei dati. Un passaggio approvato con i voti delle forze dell'attuale maggioranza, all'indomani del quale - riportano i media locali - tre magistrati avrebbero abbandonato il Paese. (segue) (Mec)