Natale: folla oceanica a piazza del Popolo per l'accensione dell'albero di Roma (3)

- "Quest'anno abbiamo una nuova piazza, perché ci sono i lavori della Metro e tanti cantieri in città per rendere Roma più bella - ha detto Gualtieri -. Ci sono cantieri in corso, cantieri che si apriranno ma anche cantieri che si chiudono: oggi riapre la Metro A di sera finalmente dopo 18 mesi trascorsi a cambiare i binari. Avremo un trasporto pubblico potenziato in questo periodo di feste in cui la città si preannuncia piena di turisti e romani che vogliono godersi la città e trascorrere il tempo insieme. La parola pace associata a questo albero è un messaggio di speranza, un segno della comunità di una città come Roma che è una città di pace", ha concluso. Dopo l'accensione dell'albero la folla in parte si è spostata nei locali e nei bar della zona, riempiendo di voci le strade limitrofe. Su viale del Muro Torto e in tutto il quadrante il traffico resta fortemente congestionato. (Rer)