Usa: processo a Trump su 6 gennaio, tribunale conferma restrizioni, ma meno stringenti

- La corte d’appello del distretto di Columbia ha confermato le restrizioni imposte a Donald Trump nel quadro del processo sul coinvolgimento dell’ex presidente Usa nelle rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, optando però per renderle meno stringenti. La giudice Patricia Millet, dopo una decisione unanime da parte della corte, ha scritto che a Trump sarà vietato attaccare o fare dichiarazioni pubbliche relativamente al coinvolgimento dei testimoni ascoltati durante il processo, in qualsiasi modalità che possa interferire con le attività del sistema giudiziario. Nello specifico, l’ex presidente non potrà parlare della partecipazione dei testimoni alle indagini, degli avvocati che lavorano al caso e dei funzionari del tribunale, con le relative famiglie. (Was)