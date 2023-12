Business news: Romania, riserve valutarie in aumento a novembre dell’1,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di novembre le riserve valutarie della Banca centrale della Romania ammontavano a 58,8 miliardi di euro, in aumento dell'1,2 per cento rispetto ai 58,1 miliardi di euro di ottobre. Secondo un comunicato stampa della Banca centrale romena, nel mese di novembre ci sono stati afflussi di 2,9 miliardi di euro e deflussi per 2,2 miliardi di euro. Il livello delle riserve auree è rimasto a 103,6 tonnellate. Le riserve internazionali della Romania (valuta più oro) al 30 novembre 2023 ammontavano a 65 miliardi di euro, rispetto a 64,4 miliardi di euro registrati il 31 ottobre. I pagamenti in scadenza questo mese del debito pubblico denominato in valuta estera, diretti o garantiti dal ministero delle Finanze, ammontano a circa 2,4 miliardi di euro. (Rob)