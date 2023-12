Business news: Bulgaria, russa Lukoil valuta vendita di tutti i suoi asset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda petrolifera russa Lukoil riconsidererà la sua strategia per quanto riguarda le attività in Bulgaria e analizzerà la possibilità di vendere gli asset in questo Paese. E' quanto si legge in un comunicato stampa di Lukoil. "A causa di un significativo cambiamento nelle condizioni operative delle imprese del gruppo Lukoil in Bulgaria, sono iniziati i lavori per rivedere la strategia per queste attività. Varie opzioni saranno analizzate con il coinvolgimento di consulenti internazionali, compresa la vendita del business", si legge nella nota. (Rum)