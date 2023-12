© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Slovacchia è cresciuto dell’1,1 per cento anno su anno nel terzo trimestre del 2023. Lo ha riferito l’Ufficio di statistica (Su). Rispetto al trimestre precedente, la crescita economica è stata dello 0,2 per cento. In media, il Pil slovacco è cresciuto dell’1,1 per cento anno su anno nei primi nove mesi del 2023. (Vap)