Business news: Grecia e Cipro firmano memorandum con emiratina Taqa per interconnettore con Israele

- L’operatore per la trasmissione energetica della Grecia (Ipto), il ministero dell’Energia di Cipro e la holding emiratina Taqa, specializzata nel settore energetico, hanno firmato un memorandum d’intesa in occasione della Cop28 in corso a Dubai. Secondo quanto riferisce l’agenzia greca “Ana-Mpa”, la firma è avvenuta presso il padiglione del ministero greco dell’Ambiente e dell’energia. I firmatari sono il ministro dell'Energia, del commercio e dell'industria di Cipro, Giorgos Papanastasiou, il presidente e amministratore delegato dell'Ipto Manos Manousakis e il membro del consiglio esecutivo di Taqa, Jasim Husain Thabet. Alla cerimonia era presente anche la viceministra greca dell'Ambiente e dell'energia, Alexandra Sdoukou. Il documento regola il quadro negoziale fra le tre parti per l'ingresso di Cipro e Taqa nella società controllata dell'Ipto GreatSea Interconnector, il nuovo organismo - succeduto a EuroAsia Interconnector – per l’attuazione dell'interconnessione elettrica tra Grecia (Creta), Cipro e Israele. (Gra)