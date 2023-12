Business news: Germania, ordini industria in calo a ottobre del 3,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini ricevuti dal settore industriale tedesco sono diminuiti a ottobre del 3,7 per cento su base mensile, secondo i dati preliminari dell’Ufficio federale di statistica (Stba). Tra agosto e ottobre, il declino è stato del 4,6 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. A settembre, il risultato preliminare del +0,2 per cento è stato rivisto in rialzo allo 0,7 per cento. Il dato di ottobre deriva in particolare dalla contrazione del 13,5 per cento subita dagli ordini per i costruttori di macchinari. A contribuire al risultato negativo è stato anche il settore automobilistico, mentre quello degli altri veicoli come aerei, navi e treni ha registrato un incremento delle commesse pari al 20,2 per cento. In generale, gli ordini per il comparto industriale provenienti dall’estero sono diminuiti del 7,6 per cento, con quelli dall’Eurozona in calo della stessa percentuale. Per i Paesi che non fanno parte dell’area dell’euro, il dato è del -7,4 per cento. Gli ordini dalla Germania registrano, infine, una crescita del 2,4 per cento. (Geb)