Business news: secondo Rexecode i francesi lavorano meno rispetto agli altri europei

- I francesi lavorano in media meno degli altri cittadini europei. È quanto emerge da uno studio condotto dall'istituto Rexecode, basato a Parigi. Nel 2022, la durata effettiva del lavoro dei francesi è arrivata a 1.668 ore, contro e 1792 ore di media europea. Il dato è più basso di 65 ore rispetto a quello della Spagna e di 162 ore se paragonato con quello italiano. In Germania, invece, si lavora 122 ore in più rispetto alla Francia. Tutti i settori di attività sono interessati da questa tendenza. Secondo il direttore degli studi di Rexecode, Olivier Redoule, "lo scarto" tra la Francia e gli altri Paesi europei è "stabile dal 2005" con un'eccezione per la Germania dove "la durata annua del lavoro effettivo è diminuita tra il 2006 e. il 2009". (Frp)