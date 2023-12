Business news: Grecia, Pil terzo trimestre in crescita del 2,1 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Grecia è cresciuta nel terzo trimestre dell’anno del 2,1 per cento su base annua. È quanto emerge dai dati dell’Istituto di statistica greco (Elstat), ripresi dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Rispetto al secondo trimestre del 2023, il Pil ha invece registrato un aumento pari allo 0,02 per cento. L’Elstat ha attribuito la crescita del 2,1 per cento del Pil soprattutto all’aumento dell’1 per cento della spesa per i consumi finali, del 4,9 per cento degli investimenti privati, dell’1 per cento delle esportazioni di beni e servizi e del 2,9 per cento delle importazioni di beni e servizi. (Gra)