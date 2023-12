Business news: Spagna, Audax chiude finanziamento da 66 milioni di euro con la Bei per 12 progetti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Audax Renovables ha firmato un contratto di finanziamento con la Banca europea per gli investimenti (Bei) del valore di 66 milioni di euro per la costruzione di 12 progetti di energia fotovoltaica in Spagna che avranno una capacità totale di 141 megawatt (MW). Con questa operazione, il gruppo ha sottolineato che sta consolidando la sua strategia di "integrazione verticale", rafforzando la sua presenza nel settore della generazione di energia rinnovabile, dove ha una portafoglio di asset distribuiti tra Spagna, Portogallo, Italia, Francia, Polonia e Panama che supera un gigawatt (GW). (Spm)