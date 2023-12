© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito all’articolo pubblicato questa mattina da "Il Fatto Quotidiano" sui rapporti di collaborazione tra la Rai e la Cyberealm, facciamo presente che la nostra Azienda ha fornito tutte le risposte ai quesiti posti, come correttamente riportato. Non ci riconosciamo nella sintesi giornalistica del titolo proposto perché non rispecchia la realtà dei fatti". E' quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Rai. (Com)